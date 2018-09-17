11-летнюю девочку с ожогом эвакуировали из подтопленного предгорья в Сочи

Краснодар . 17 сентября — Новая Кубань. Сообщение оперативным дежурным спасотряда МЧС поступило вчера в начале первого ночи.

Семья с ребенком находилась на базе отдыха «Три ключа» (район с. Семеновка). 11-летняя девочка ошпарилась кипятком. Доставить её в больницу своими силами родители не смогли. Из-за подъема уровня воды в реках на легковом автомобиле выехать из леса не представляется возможным.

На машине высокой проходимости на место прибыли спасатели ЮРПСО МЧС.

— Оказали 11-летней сочинке доврачебную помощь и доставили девочку и ее родителей домой. — уточнили в пресс-службе ведомства.