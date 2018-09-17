Законопроект о совершенствовании деятельности Госпожнадзора утвержден для рассмотрения Госдумой

Законопроект № 518816-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора» рассмотрен 13 сентября 2018 года на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, сообщает официальный сайт парламента.

Документ подготовлен группой депутатов Госдумы в июле 2018 года, которые изучали причины и обстоятельства трагедии, произошедшей в марте 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Законопроект был вынесен на рассмотрение комитета уже с учетом предложений и замечаний, поступивших в рабочую группу.

Авторы законодательной инициативы предлагают дополнить действующие нормативный акт дополнить следующими положениями:

— обязательное участие органов государственного пожарного надзора в проведении государственной экспертизы проектной документации и выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям пожарной безопасности;

— рассмотрение и согласование в части соблюдения требований пожарной безопасности градостроительной и проектно-сметной документации на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, расширение и техническое переоснащение организаций, зданий, сооружений и других объектов;

— отнесение к полномочиям Правительства РФ установление в Положении о федеральном государственном пожарном надзоре периодичности проведения плановых проверок в зависимости от классификации по функциональной пожарной опасности и присвоенной объекту защиты, территории или земельному участку определенной категории риска;

— проведение муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в соответствие с законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации;

— особенности проведения федерального государственного пожарного надзора в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применительно к которым саморегулируемой организацией осуществляется оценка соблюдения условий членства в ней, ее стандартов и правил;

— организацию и проведение государственного мониторинга пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей;

— отнесение к вопросам местного значения участия в осуществлении мероприятий по профилактике пожаров;

— утверждение типовых дополнительных профессиональных программ в области обучения мерам пожарной безопасности федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Депутаты, входящие в комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, решили принять законопроект к рассмотрению.