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Законопроект о совершенствовании деятельности Госпожнадзора утвержден для рассмотрения Госдумой
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Законопроект о совершенствовании деятельности Госпожнадзора утвержден для рассмотрения Госдумой 

RUБЕЖ 15 часов назад
Фото: RUБЕЖ
Законопроект № 518816-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора» рассмотрен 13 сентября 2018 года на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, сообщает официальный сайт парламента.
Документ подготовлен группой депутатов Госдумы в июле 2018 года, которые изучали причины и обстоятельства трагедии, произошедшей в марте 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
Законопроект был вынесен на рассмотрение комитета уже с учетом предложений и замечаний, поступивших в рабочую группу.
Авторы законодательной инициативы предлагают дополнить действующие нормативный акт дополнить следующими положениями:
— обязательное участие органов государственного пожарного надзора в проведении государственной экспертизы проектной документации и выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям пожарной безопасности;
— рассмотрение и согласование в части соблюдения требований пожарной безопасности градостроительной и проектно-сметной документации на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, расширение и техническое переоснащение организаций, зданий, сооружений и других объектов;
— отнесение к полномочиям Правительства РФ установление в Положении о федеральном государственном пожарном надзоре периодичности проведения плановых проверок в зависимости от классификации по функциональной пожарной опасности и присвоенной объекту защиты, территории или земельному участку определенной категории риска;
— проведение муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в соответствие с законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации;
— особенности проведения федерального государственного пожарного надзора в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применительно к которым саморегулируемой организацией осуществляется оценка соблюдения условий членства в ней, ее стандартов и правил;
— организацию и проведение государственного мониторинга пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей;
— отнесение к вопросам местного значения участия в осуществлении мероприятий по профилактике пожаров;
— утверждение типовых дополнительных профессиональных программ в области обучения мерам пожарной безопасности федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
Депутаты, входящие в комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, решили принять законопроект к рассмотрению.
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