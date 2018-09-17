Французская ID Logistics арендовала склад в подмосковном Валищеве

МОСКВА , 17 сен — РИА Недвижимость. Французский логистический оператор ID Logistics арендовал около 38 тысяч квадратных метров в подмосковном индустриальном парке «Валищево», сообщила владеющая парком PNK Group.

"В настоящее время ведутся работы по дооснащению помещения офисным блоком площадью порядка 600 квадратных метров", — говорится в сообщении.

PNK Group — один из крупнейших российских девелоперов складской и индустриальной недвижимости. В портфеле компании 26 индустриальных парков общей площадью более 4 миллионов квадратных метров, в том числе семь — в Подмосковье.

ID Logistics предоставляет услуги в сфере контрактной логистики, компания работает более чем на 300 складских площадках в 17 странах общей площадью около 5,5 миллиона квадратных метров.