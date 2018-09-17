Ещё
Французская ID Logistics арендовала склад в подмосковном Валищеве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Французская ID Logistics арендовала склад в подмосковном Валищеве 

РИА Недвижимость 15 часов назад
МОСКВА, 17 сен — РИА Недвижимость. Французский логистический оператор ID Logistics арендовал около 38 тысяч квадратных метров в подмосковном индустриальном парке «Валищево», сообщила владеющая парком PNK Group.
"В настоящее время ведутся работы по дооснащению помещения офисным блоком площадью порядка 600 квадратных метров", — говорится в сообщении.
PNK Group — один из крупнейших российских девелоперов складской и индустриальной недвижимости. В портфеле компании 26 индустриальных парков общей площадью более 4 миллионов квадратных метров, в том числе семь — в Подмосковье.
ID Logistics предоставляет услуги в сфере контрактной логистики, компания работает более чем на 300 складских площадках в 17 странах общей площадью около 5,5 миллиона квадратных метров.
РИА Недвижимость: последние новости
Суд в Кемерово арестовал на два месяца обвиняемую по делу "Зимней вишни" "А101" высадит в Коммунарке 15 тысяч кустарников В Казани 150 тысяч человек из-за аварии остались без воды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль отказался говорить о пропаже Ил-20 из РФ41
«Россия пошла на уступки»164
Российский Ил-20 пропал у авиабазы в Сирии155
Украинский «Крым» протаранил танкер РФ10
Путин отказал в помиловании Урлашову103
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение