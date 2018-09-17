В Башкирии из загоревшегося караоке-клуба эвакуировали работников

Мелеузе из загоревшегося караоке — клуба эвакуировали работников. Об этом сообшает пресс-служба регионального отделения Росгвардии.

Прибывшие на место полицейские почувствовали запах гари в помещение. Они оповестили дежурного и обследовали помещение, в котором обнаружили двух работников, которые пытались самостоятельно потушить возгорание.

— Бойцы приняли решение об эвакуации людей из здания и оцепили прилегающую территорию. К счастью, караоке-клуб еще не начал работу. Кроме обнаруженных двух сотрудников заведения в помещении никого не было. Прибывший пожарный расчет ликвидировал возгорание. Благодаря действиям сотрудников вневедомственной охраны и огнеборцев, пожар был ликвидирован. Жертв удалось избежать, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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