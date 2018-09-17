В Барнауле продают нестандартную квартиру на мансардном этаже

На сайте бесплатных объявлений говорится, что это двухкомнатная квартира с интересной планировкой. Она расположена на восьмом этаже, и владелец помещения честно предупреждает, что в доме нет лифта.

«На первый взгляд, звучит ужасно, но через пару недель привыкаешь и перестаёшь замечать этот подъём», — пишет автор объявления.

Среди преимуществ квартиры перечислены: арочное окно диаметром 4 метра, железная крыша без течи, отсутствие соседей сверху и сбоку, наличие общедомовой площади, которой пользуются только жильцы нестандартной квартиры. Дом расположен на пр. Ленина, 149.