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В Барнауле продают нестандартную квартиру на мансардном этаже
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В Барнауле продают нестандартную квартиру на мансардном этаже 

АиФ — Алтай 15 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
На сайте бесплатных объявлений говорится, что это двухкомнатная квартира с интересной планировкой. Она расположена на восьмом этаже, и владелец помещения честно предупреждает, что в доме нет лифта.
«На первый взгляд, звучит ужасно, но через пару недель привыкаешь и перестаёшь замечать этот подъём», — пишет автор объявления.
Среди преимуществ квартиры перечислены: арочное окно диаметром 4 метра, железная крыша без течи, отсутствие соседей сверху и сбоку, наличие общедомовой площади, которой пользуются только жильцы нестандартной квартиры. Дом расположен на пр. Ленина, 149.
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