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Ребенок застрял на карнизе многоэтажки в Карелии
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Ребенок застрял на карнизе многоэтажки в Карелии 

360tv.ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: Карельские вести
Жители карельского города Сегежа спасли ребенка, стоявшего на карнизе окна четвертого этажа. Прохожие позвонили в МЧС, после чего спасатели прибыли по адресу, сообщил сайт «Дни.ру».
По данным пресс-службы Сегежского отряда ФПС, все случилось 17 сентября. Возле дома была установлена пожарная лестница, однако одному из сотрудников удалось попасть в квартиру и снять ребенка с окна, уточнило ИА FlashNord.
«Беды удалось избежать благодаря бдительным прохожим и пожарным», — отметили в группе четвертого отряда ФПС по республике.
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