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В Черкасской области хасиды подрались с местными жителями и подожгли крест
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В Черкасской области хасиды подрались с местными жителями и подожгли крест 

Украина.ру 48 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом 16 сентября сообщил телеканал «Кешет».
В отношениях между христианской и иудейской общинами города возникла сильная напряженность. Когда евреи-хасиды отправились на берег реки Каменка для совершения традиционного для праздника Рош а-Шана обряда Ташлих, один из них поджег деревянный крест.
Момент поджога креста был зафиксирован камерой наружного наблюдения, видеозапись попала в соцсети, вызвав волну антисемитских комментариев.
Глава еврейской общины Умани осудил инцидент, назвав его преступным актом. Израильский посол в Украине Элиав Белоцерковский также подверг происшествие жесткой критике и принес извинения от имени хасидов.
Полиция ведет расследование с целью установления личности поджигателя.
Ранее журналисты издания «Украина.ру» побывали на Житомирщине, где неизвестные сожгли церковь Московского патриархата. Пока спасатели пытались потушить огонь на крыше, уже загорелась вся церковь. Как утверждают пожарные, к моменту их прибытия замки на здании перед происшествием были сорваны, а двери открыты. Таким образом, любой мог совершить кражу или поджог. Власти утверждают, что было короткое замыкание. Однако местные жители не сомневаются, что имел место именно поджог.
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