В ТЦ «Рубин» не все в порядке с пожарной безопасностью

Прокуратура Пролетарского района совместно с сотрудниками ОНД и ПР по городу Твери провели проверки в торгово-развлекательных центрах «Рубин» и «Рубин-2». Оказалось, что в обоих ТЦ есть нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, в том числе связанные с работой систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения, с состоянием или наличием эвакуационных выходов и др.

Руководителям организаций-собственников зданий, а это ООО «РИТМ-2000» и ООО «РИМ», вынесли предписания на устранение нарушений. Однако, они были выполнены не полностью, поэтому оставлены на контроле.

В отношении ООО «РИТМ-2000» и ООО «РИМ» прокуратура возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Постановлениями начальника ОНД и ПР по г. Твери юридические лица признаны виновными в совершении указанного административного правонарушения с назначением наказания в виде предупреждения.

Контрольные проверки показали, что несколько выявленных ранее нарушений по-прежнему не устранили, в связи с чем прокурор района в Пролетарский районный суд орода Твери направил 2 исковых заявления о возложении на юридические лица обязанности по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Исковые заявления удовлетворены судом в полном объеме. Полное устранение нарушений требований законодательства о пожарной безопасности контролируется прокуратурой района.