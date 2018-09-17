В Дербышках стартовал ремонт улицы Инструментальной

Улицу Инструментальную отремонтируют в казанском поселке Дербышки, сообщает пресс-служба министерства транспорта РТ

Планируется, что рабочие приведут в порядок участок от дома №22 до улицы Солидарности, с проездом от улицы Вяземской до дома №22 по улице Инструментальной протяженностью 412 м. Так как улица с неинтенсивным движением транспорта, дорожное покрытие на площади 1965 кв.м будет выполнено из мелкозернистого асфальтобетона. Также будут заменены бортовые камни и установлены дорожные знаки.

Справка

Улица Инструментальная находится в поселке Дербышки Советского района Казани и пересекается с 3 улицами — Главная, Отдыха и Солидарности.