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В Дербышках стартовал ремонт улицы Инструментальной
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В Дербышках стартовал ремонт улицы Инструментальной 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Улицу Инструментальную отремонтируют в казанском поселке Дербышки, сообщает пресс-служба министерства транспорта РТ.
Планируется, что рабочие приведут в порядок участок от дома №22 до улицы Солидарности, с проездом от улицы Вяземской до дома №22 по улице Инструментальной протяженностью 412 м. Так как улица с неинтенсивным движением транспорта, дорожное покрытие на площади 1965 кв.м будет выполнено из мелкозернистого асфальтобетона. Также будут заменены бортовые камни и установлены дорожные знаки.
Справка
Улица Инструментальная находится в поселке Дербышки Советского района Казани и пересекается с 3 улицами — Главная, Отдыха и Солидарности.
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