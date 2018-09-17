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СМИ: В Ростове из-за подозрения на неизвестный газ эвакуирована школа
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СМИ: В Ростове из-за подозрения на неизвестный газ эвакуирована школа 

Деловое сообщество 1 час назад
В гимназии №34, которая расположена на проспекте Ленина в донской столице, произошла эвакуация. Об этом рассказывают очевидцы происшествия. Все учителя и дети кашляют и задыхаются, не исключено, что там был распылен неизвестный газ.
«Учителя с красными лицами, кашляют дико. Сухость в горле, першит. Открыли окна на всех этажах, проветривают помещения», — сообщают очевидцы происшествия. Как сообщает издание «Большой Ростов», к 9:40 помещения были проветрены, а всех учащихся и преподавателей запустили внутрь здания для продолжения занятий. В тоже время официальной информации о происшествии к настоящему моменту нет.
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