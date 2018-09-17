Более 700 человек обратились в медучреждения Подмосковья из-за укусов клещей с 5 по 12 сентября

Более 700 человек обратились в медучреждения Подмосковья из-за укусов клещей с 5 по 12 сентября 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Московской области.

«За прошедшую неделю с 5 сентября по 12 сентября в медицинские организации Московской области обратились 726 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 179 детей», — говорится в сообщении.

В управлении напомнили, что в целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, на территории Московской области было запланировано проведение акарицидных обработок на территории 2,6 тыс. га.

«По данным оперативного мониторинга акарицидные обработки проведены на территории площадью 2 тыс. 762,8 га, в том числе в летних оздоровительных лагерях 1 тыс. 452,5 га (с учетом кратности обработок)», — добавили в надзорном ведомстве.