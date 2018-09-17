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Более 700 человек обратились в медучреждения Подмосковья из-за укусов клещей с 5 по 12 сентября
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Более 700 человек обратились в медучреждения Подмосковья из-за укусов клещей с 5 по 12 сентября 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Более 700 человек обратились в медучреждения Подмосковья из-за укусов клещей с 5 по 12 сентября 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Московской области.
«За прошедшую неделю с 5 сентября по 12 сентября в медицинские организации Московской области обратились 726 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 179 детей», — говорится в сообщении.
В управлении напомнили, что в целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, на территории Московской области было запланировано проведение акарицидных обработок на территории 2,6 тыс. га.
«По данным оперативного мониторинга акарицидные обработки проведены на территории площадью 2 тыс. 762,8 га, в том числе в летних оздоровительных лагерях 1 тыс. 452,5 га (с учетом кратности обработок)», — добавили в надзорном ведомстве.
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