Ещё
В Кировском и Красноглинском районах Самары построят два новых водовода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в РФ
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в РФ

В Кировском и Красноглинском районах Самары построят два новых водовода 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Рабочие проложат трубы от НФС-2 до Управленческого
Работники «Самарских коммунальных систем» составили проект планировки и межевания земель в областной столице для строительства новых инженерных коммуникаций. Об этом говорится в постановлении городской мэрии.
— В Кировском и Красноглинском районах Самары построят два водовода. Их доведут от насосно-фильтровальной станции № 2 до поселка Управленческий, — говорится в официальном документе, который размещен на сайте администрации Самары.
В мэрии уже утвердили проект планировки и межевания земель. Площадь участка для строительства водоводов составит 102 658 квадратных метров. Также рабочим потребуется 4004 квадратных метра для размещения насосной станции у НФС-2 и 20 139 квадратных метров для строительства аналогичного объекта в поселке Управленческий.
63.ru: последние новости
«Из-за искры возникло пламя»: на улице Калинина горел мазут в металлической бочке «Черный дым столбом»: под Тольятти в огороде сгорела мусорка с резиной «Эвакуировали IKEA»: самарцы сообщили о ЧП в МЕГЕ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Николай Коняев15
Звезда «Убойной силы» впал в кому15
Каспийскую флотилию подняли по тревоге49
Новое отравление в Солсбери. Пострадали россияне470
Бомбу для Захарченко сделали в США548
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:40
Кремль отреагировал на данные о связи «отравителя» Скрипалей с Минобороны
Политика
03:45
Пугачева закрыла школу талантов
Шоу-бизнес
02:15
Звезда «Убойной силы» впал в кому
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал смех в Сети
Украина В мире
11:42
Умер Николай Коняев
Общество
00:19
Каспийскую флотилию подняли по тревоге
Армия Войска
02:50
Бомбу для Захарченко сделали в США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение