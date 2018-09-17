В Кировском и Красноглинском районах Самары построят два новых водовода

Рабочие проложат трубы от НФС-2 до Управленческого

Работники «Самарских коммунальных систем» составили проект планировки и межевания земель в областной столице для строительства новых инженерных коммуникаций. Об этом говорится в постановлении городской мэрии.

— В Кировском и Красноглинском районах Самары построят два водовода. Их доведут от насосно-фильтровальной станции № 2 до поселка Управленческий, — говорится в официальном документе, который размещен на сайте администрации Самары.

В мэрии уже утвердили проект планировки и межевания земель. Площадь участка для строительства водоводов составит 102 658 квадратных метров. Также рабочим потребуется 4004 квадратных метра для размещения насосной станции у НФС-2 и 20 139 квадратных метров для строительства аналогичного объекта в поселке Управленческий.