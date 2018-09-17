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Во Владимирской области ввели запрет на посещение леса
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Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в РФ

Во Владимирской области ввели запрет на посещение леса 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Во Владимирской области до 1 октября 2018 года установили особый противопожарный режим, сообщают в региональном МЧС.
Необходимость введения дополнительных ограничений на посещение лесов возникла из-за масштабного пожара в лесах Минобороны Петушинского района, а также повышения класса пожарной опасности в лесах.
Особый противопожарный режим для муниципалов и лесопользователей означает большой «аларм» в вопросах дополнительного обеспечения охраны лесов от огня, а для граждан — запрет на посещение лесов и разведение костров на своих огородах. И это, к сожалению, в разгар сезона по сбору грибов, а также завершения огородной страды и подготовки дачных участков к зимней «спячке».
В обозначенный «особо пожароопасным» сентябрь ограничили въезд в лесные массивы транспортных средств и запретили проведение пожароопасных работ на определённых участках, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, сжигание мусора и сухой травянистой растительности.
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