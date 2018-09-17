Ещё
Уголовное дело возбудили по факту гибели пятилетнего ребенка в Магаданской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезда «Убойной силы» впал в кому
Звезда «Убойной силы» впал в кому

Уголовное дело возбудили по факту гибели пятилетнего ребенка в Магаданской области 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка. Случай попал под статью «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщил сайт MagadanMedia.ru.
Утром 15 сентября маленький мальчик находился в квартире с бабушкой и четырехлетней сестрой. Дети стали играть в кладовой, пятилетний ребенок взял зажигалку и пожег детскую кроватку и вещи, которые находились внутри. Бабушка в это время была в другой комнате. В результате возгорания погиб сам мальчик.
Сейчас проводится проверка. Следователи назначили судебные экспертизы.
360tv.ru: последние новости
14‐этажный дом горел в центре Красноярска Полномочия по тушению лесных пожаров собираются централизовать Начался суд над 12-м подозреваемым в деле «Зимней вишни»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каспийскую флотилию подняли по тревоге89
Умер Николай Коняев13
Новое отравление в Солсбери. Пострадали россияне523
Бомбу для Захарченко сделали в США633
Российский певец погиб в страшном ДТП33
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал смех в Сети
Украина В мире
11:42
Умер Николай Коняев
Общество
00:19
Каспийскую флотилию подняли по тревоге
Армия Войска
02:50
Бомбу для Захарченко сделали в США
В мире
04:41
Верзилов ослеп и оглох
Общество
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение