Уголовное дело возбудили по факту гибели пятилетнего ребенка в Магаданской области 

Сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка. Случай попал под статью «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщил сайт MagadanMedia.ru.
Утром 15 сентября маленький мальчик находился в квартире с бабушкой и четырехлетней сестрой. Дети стали играть в кладовой, пятилетний ребенок взял зажигалку и пожег детскую кроватку и вещи, которые находились внутри. Бабушка в это время была в другой комнате. В результате возгорания погиб сам мальчик.
Сейчас проводится проверка. Следователи назначили судебные экспертизы.