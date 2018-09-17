Семь домов в Нижнем Новгороде остались без света 17 сентября

Плановые отключения электроснабжения произойдут в Приокском, Ленинском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода 17 сентября. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО ЧС.

В частности, в Автозаводском районе с 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресу: улица Дьяконова, д.24А, 26 и 26А.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 плановое отключение электроснабжения произойдет в Ленинском районе по адресу: улица Волочильная, д. 22 и 52 В Приокском районе с 9:00 до 20:00 без света останутся жители домов №2 и 4 по улице Сурикова.

Подачу электричества планируется возобновить после окончания технических работ.