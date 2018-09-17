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Семь домов в Нижнем Новгороде остались без света 17 сентября
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Семь домов в Нижнем Новгороде остались без света 17 сентября 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Плановые отключения электроснабжения произойдут в Приокском, Ленинском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода 17 сентября. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО ЧС.
В частности, в Автозаводском районе с 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресу: улица Дьяконова, д.24А, 26 и 26А.
Кроме того, с 9:00 до 17:00 плановое отключение электроснабжения произойдет в Ленинском районе по адресу: улица Волочильная, д. 22 и 52  В Приокском районе с 9:00 до 20:00 без света останутся жители домов №2 и 4 по улице Сурикова.
Подачу электричества планируется возобновить после окончания технических работ.
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