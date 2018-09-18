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Предложивших идеи по экологической безопасности детей наградили в Тюмени
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Предложивших идеи по экологической безопасности детей наградили в Тюмени 

360tv.ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Церемония награждения победителей конкурса детского рисунка, посвященного Дням защиты от экологической опасности, состоялась в Тюменской областной думе. Об этом сообщило Ura.ru.
Большинство конкурсных работы были посвящены загрязнению воды и воздуха, свалкам и лесным пожарам. Дипломы и памятные подарки получили 15 победителей и призеров.
Председатель комитета облдумы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева отметила, что обозначенные на рисунках проблемы, заставляют современников задуматься об экологической безопасности и учат беречь землю.
Встреча завершилась концертом и экскурсией по областному парламенту.
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