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В Приангарье мужчина поджег ковер после ссоры с женой. Дом пришлось эвакуировать
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В Приангарье мужчина поджег ковер после ссоры с женой. Дом пришлось эвакуировать 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Крупный пожар произошел в одном из многоквартирных домов в переулке Комсомольском. О сильном задымлении подъезда в пожарную часть сообщил один из жильцов дома, который проснулся от едкого запаха в третьем часу ночи.
Прибывшие на место происшествия огнеборцы выяснили, что горит изнутри двухкомнатная квартира на втором этаже, однако людей в ней не было. В результате было эвакуировано 24 человека, в том числе восемь детей. В течение часа возгорание и его последствия были ликвидированы.
В ходе разбирательств выяснилось, что квартира, в которой произошел пожар, снимал мужчина. При опросе квартиросъемщика было установлено, что он сознательно поджег в квартире ковер и диван, поссорившись со своей сожительницей, после чего покинул дом. По словам соседей, мужчина часто вел себя неадекватно, а в момент эвакуации он стоял на улице и спокойно наблюдал за происходящим. Теперь поджигателю придется ответить по всей строгости закона. В отношении нарушителя правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Фото: pixabay.com
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