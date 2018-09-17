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«Город на реке Тушино-2018» ждет своих жителей к новому году
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«Город на реке Тушино-2018» ждет своих жителей к новому году 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Второй квартал нового микрорайона «Город на реке Тушино-2018» введут в эксплуатацию до конца этого года. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
— Строительная готовность составляет 98%. С вводом квартала первая очередь объекта будет завершена. Площадь возведенных зданий превышает 230 тысяч квадратных метров. Всего построено 1 тысяча 776 квартир, — сказал он.
Новый квартал состоит из 15 жилых секций с переменной этажностью и детского сада с бассейном на 220 мест. Введенный ранее первый квартал включает 10 жилых секций. По словам руководителя ведомства, сейчас компания-застройщик заканчивает благоустройство дворов и отделочные работы в детском саду.
По замыслу проектировщиков, в квартале будут жилые дома, общественно-деловые и торговые центры, социальные и спортивно-оздоровительные заведения, парки и скверы. В районе построят ледовый дворец, бассейн и теннисный центр на девять кортов, семь детских садов и три школы, в том числе одну со спортивным уклоном. Все социальные объекты передадут на баланс города. (ск)
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