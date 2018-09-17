В пожаре в Петушинском районе сгорела женщина

В ночь с 16 на 17 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании частного жилого дома в деревне Напутново Петушинского района.

Первое подразделение подъехало на место происшествия уже через 8 минут. Там пожарные обнаружили, что открытое горение распространилось по всей площади деревянного дома и ближайших сараев.

Полностью ликвидировать возгорание удалось только через 4 часа. Общая площадь пожара составила 42 квадратных метра. К ликвидации последствий пожара привлекались 4 единицы техники и 14 человек.

На пепелище были найдены останки человеческого тела. По предварительной информации, погибла 87-летняя женщина, предположительно хозяйка дома. В причинах смерти и возгорания будет разбираться следствие.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! В преддверии начала отопительного сезона проверяйте состояние печей, дымоходов и электрических приборов. Они должны работать исправно.

В случае необходимости обращайтесь на телефон доверия 8 (4922) 39-99-99, также по телефону спасения «01» или «101».