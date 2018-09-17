В Петушинском районе сгорел жилой дом

Сегодня ночью в деревне Напутно Петушинского района загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в тревожное ведомство в 00.49. Оперативно на место возгорания выехали подразделения Петушинского подразделения МЧС по владимирской области. В течение получаса огнеборцам удалось ликвидировать открытый огонь, но на полное погашение огня ушло почти четыре часа.

К сожалению, в пожар собрал свою человеческую жертву. Площадь пожара составила 42 квадратных метра.

К ликвидации пожара привлекались 14 человек и 4 единицы спецтехники.