Сбор урожая и защита сена: чем примечательно 17 сентября

По народному календарю 17 сентября называли Неопалимая Купина и Луков день. Верующие молились специальной иконе для защиты дома от пожаров, сообщает «МИР 24».

На Руси в этот день женщины выкапывали лук, поэтому 17 сентября получил и название Луковый. Мужчины же ограждали сеновалы от нечистой силы и различных болезней. Они обходили их кругом и вилами взбивали сено.

Кроме того, предки заканчивали работы на поле. Убирали оставшийся урожай.

По приметам 17 сентября определяли, какая будет зима. Если муравьи большие холмы делают, зима будет суровой. Много шелухи на луке при сборе урожая также предвещала холодную зиму.

Накануне, 16 сентября, был день Василисы. Крестьяне наводили порядок в доме и убирали лен на полях.

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