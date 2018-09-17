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В Челябинской области участковый погиб на рабочем месте
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В Челябинской области участковый погиб на рабочем месте 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен — РИА Новости. Участковый уполномоченный отдела полиции города Троицк Челябинской области погиб на рабочем месте, проводится проверка, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.
"В настоящее время по данному факту проводится проверка. Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с оружием", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что участковый уполномоченный полиции служил в межмуниципальном отделе МВД России «Троицкий».
Как сообщается на страничке в соцсети «ВКонтакте» под названием «Омбудсмен полиции», инцидент произошел в воскресенье утром. Участковый пришел в отдел, вооружился, побывал на двух выезда, после чего вернулся в кабинет, где и раздался выстрел. В соцсетях уточняется, что погибшему было 27 лет, в мае этого года он перевелся из ППС в участковые уполномоченные полиции, у него остались жена и двое детей.
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