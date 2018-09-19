Свыше 100 человек спасены на водоемах столицы за купальный сезон

Подведены итоги работы спасателей в летний период. В среду, 19 сентября, стало известно, сколько человек удалось спасти на водоемах Москвы во время купального сезона. Сообщается, что за лето 2018 года спасено более 100 человек. — Всего было 122 происшествия, в которых спасено 128 человек. Восемь человек спасены с применением реанимационных технологий, — рассказал агентству городских новостей «Москва» исполняющий обязанности начальника Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) Максим Котенев. Согласно его данным, в большинстве случаев пострадавшим потребовалась медицинская помощь.