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Свыше 100 человек спасены на водоемах столицы за купальный сезон
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Свыше 100 человек спасены на водоемах столицы за купальный сезон 

Вечерняя Москва + ещё 5 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Подведены итоги работы спасателей в летний период.
В среду, 19 сентября, стало известно, сколько человек удалось спасти на водоемах Москвы во время купального сезона.
Сообщается, что за лето 2018 года спасено более 100 человек.
— Всего было 122 происшествия, в которых спасено 128 человек. Восемь человек спасены с применением реанимационных технологий, — рассказал агентству городских новостей «Москва» исполняющий обязанности начальника Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) Максим Котенев.
Согласно его данным, в большинстве случаев пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
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