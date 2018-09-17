В Днепропетровской области в пожаре сгорели трое, в том числе ребенок

Об этом сообщает 17 сентября пресс-служба ГосЧС области.

Возгорание произошло на кухне. Огонь уничтожил домашнее имущество на площади 5 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать.

Во время тушения спасатели обнаружили тела мужчины 1964 года рождения и женщины 1965 года рождения. Также они нашли ребенка в бессознательном состоянии.

«Мальчика вынесли из квартиры и передали работникам скорой медицинской помощи для проведения реанимационных действий. Однако усилия медицинских работников оказались напрасными. Мальчик 2009 года рождения скончался в карете скорой медицинской помощи», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что для жителей Украины август в этом году выдался непростой. По всей стране держалась жаркая и сухая погода, ставшая причиной чрезвычайного пятого уровня пожарной опасности. Пожары охватили всю территорию Украины.

23 августа крупный пожар произошел на предприятии по переработке пластика в селе Подворки Харьковской области. Оказалось, что под металлическим навесом горела прессованная пластиковая тара. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.

На подконтрольной Киеву части Донецкой области 8 августа также было зафиксировано 11 пожаров на открытых территориях. Спасатели тушили сухую траву, ветки, мусор и камыш в Лиманском, Мангушском, Константиновском районах, а также в Константиновке, Краматорске, Славянске и Дружковке.

А В Запорожской области 6 августа сгорел сельсовет в селе Водяное. Версия намеренного поджога рассматривается как одна из основных, поскольку рядом были обнаружены разбитые обгоревшие бутылки с фитилем. Предположительно, в них находилась горючая смесь.