«Водитель был пьяным»: иномарки столкнулись лоб в лоб на Семи ветрах в Волгограде

На встречке оказался водитель Audi, со слов очевидцев Дзержинском районе Волгограда в районе остановки «127 квартал» сегодня, 19 сентября, вечером произошло лобовое столкновение двух иномарок, есть пострадавшие. Авария на 127 квартале в микрорайоне Семь ветров произошла около девяти вечера. По информации волгоградцев, виновником аварии стал водитель Audi, выехавший на встречку. Автор: Николай Инин — Момента аварии я не видел, — рассказал V1.ru местный житель Антон Пануров. — Услышал только сильный удар и выглянул в окно. На дороге уже стояли разбитые иномарки. Люди говорят, что Audi вылетела на встречку. МЧС и полиция быстро приехали. Одного из пострадавших на носилках погрузили в скорую и увезли. Со слов волгоградцев, водитель Audi в момент аварии был в состоянии, похоем на алкогольное опьянение. Так ли это, станет ясно после проведенной экспертизы. Обстоятельства аварии озвучит дорожная полиция