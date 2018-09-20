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«Водитель был пьяным»: иномарки столкнулись лоб в лоб на Семи ветрах в Волгограде
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«Водитель был пьяным»: иномарки столкнулись лоб в лоб на Семи ветрах в Волгограде 

v1.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: v1.ru
На встречке оказался водитель Audi, со слов очевидцев
В Дзержинском районе Волгограда в районе остановки «127 квартал» сегодня, 19 сентября, вечером произошло лобовое столкновение двух иномарок, есть пострадавшие.
Авария на 127 квартале в микрорайоне Семь ветров произошла около девяти вечера. По информации волгоградцев, виновником аварии стал водитель Audi, выехавший на встречку.
Автор: Николай Инин
— Момента аварии я не видел, — рассказал V1.ru местный житель Антон Пануров. — Услышал только сильный удар и выглянул в окно. На дороге уже стояли разбитые иномарки. Люди говорят, что Audi вылетела на встречку. МЧС и полиция быстро приехали. Одного из пострадавших на носилках погрузили в скорую и увезли.
Со слов волгоградцев, водитель Audi в момент аварии был в состоянии, похоем на алкогольное опьянение. Так ли это, станет ясно после проведенной экспертизы. Обстоятельства аварии озвучит дорожная полиция.
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