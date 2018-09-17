Дознаватели в Ноябрьске назвали возможную причину возгорания внедорожника в жилом дворе

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправности электрооборудования автомобиля. Об этом «Ноябрьск 24» рассказали в городском отделении профилактики пожаров.

Напомним, отечественный внедорожник, припаркованный во дворе дома № 11 на улице Высоцкого, загорелся днем в понедельник, 10 сентября. Сообщение о ЧП поступило в 15 часов 55 минут, спустя пять минут огнеборцы были на месте происшествия.

«Полностью пожар был ликвидирован в 16 часов 09 минут. В результате пожара огнем повреждена приборная панель, участки электропроводов и лобовое стекло. Проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

Добавим, всего за неделю, с 10 по 17 сентября, в городскую пожарную часть поступило 11 вызовов, из них один — на пожар, три — на подгорание пищи, два — на ДТП, один ложный и четыре сработки пожарной сигнализации.