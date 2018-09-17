Усадьбу в Волышово поджёг несовершеннолетний подросток 

Следственное управление СК РФ по Псковской области и прокуратура Псковской области установили, что виновником поджога объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбля зданий усадьбы Строганова» (ХVП–XIX вв.) стал несовершеннолетний подросток. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Яблоко», это следует из ответов следственного управления на обращения депутата Псковского областного Собрания Льва Шлосберга. По результатам проверки установлено, что виновником поджога стал несовершеннолетний подросток 2003 года рождения, беспрепятственно проникший на территорию памятника через глиняный забор. Причиной пожара стало возгорание тлеющего окурка. 26 июля 2018 года государственный инспектор Порховского, Дедовического и Дновского района по пожарному надзору отменил постановление о возбуждении уголовного дела, так как виновный в поджоге не достиг возраста наступления уголовной ответственности. Однако прокурор Порховского района отменил это постановление и вернул материал инспектору для проведения дополнительной проверки. В свою очередь, заместитель прокурора Псковской области сообщил Льву Шлосбергу, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела было законным иоснований для его отмены и проведения дополнительной проверки нет. Также прокурор сообщил, что в отношении законного представителя несовершеннолетнего подростка, виновного в поджоге, составлен протокол об административном правонарушении по статье за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Об истории усадьбы Волышово можно подробно прочитать ЗДЕСЬ. Чтобы оперативно получать основные новости Пскова и региона, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».