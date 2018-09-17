Поджигателем усадьбы XVIII века в поселке Волышово под Псковом оказался подросток

"Расследованием фактов и обстоятельств дела занимались дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дедовичскому и Дновскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы главного Управления МЧС России по Псковской области. Они выявили виновное лицо, это подросток, ему 15 лет. Причина пожара — занесение постороннего источника огня", — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что сейчас дело находится на рассмотрении в районной полиции. «Дело передано в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции по Порховскому району. Это административное дело, подросток не задержан и не арестован», — уточнил представитель МЧС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 июля 2018 года на объекте культурного наследия федерального значения в поселке Волышово произошел пожар. Огонь повредил крышу графского дома, никто не пострадал.

Об усадьбе

Историко-архитектурный памятник XVIII-XIX веков «Волышово» имеет более чем двухвековую историю. Центральный ансамбль усадьбы включает главный усадебный дом, манеж, церковь Всемилостивого Спаса середины XIX века, беседку с голубятней. Волышовский парк представляет собой уникальный памятник российского паркового искусства со сложным комплексом прудов и запруд, редкими видами деревьев и кустарников. Окрестности деревни Волышово связаны с фамилией Ганнибалов, а Григорий Строганов был опекуном детей Александра Пушкина и двоюродным дядей Натальи Гончаровой