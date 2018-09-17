Иньчуань, 17 сентября /Синьхуа/ — В Нинся-Хуэйском автономном районе /Северо-запад Китая/ посевная площадь винограда достигла 570 тыс. му /38 тыс. гектаров. /, годовой объем производства вина составляет примерно 100 тыс. т. Винодельческая промышленность стала «визитной карточкой» Нинся. (Синьхуа)
Иньчуань, 17 сентября /Синьхуа/ — В Нинся-Хуэйском автономном районе /Северо-запад Китая/ посевная площадь винограда достигла 570 тыс. му /38 тыс. гектаров. /, годовой объем производства вина составляет примерно 100 тыс. т. Винодельческая промышленность стала «визитной карточкой» Нинся. (Синьхуа)
Иньчуань, 17 сентября /Синьхуа/ — В Нинся-Хуэйском автономном районе /Северо-запад Китая/ посевная площадь винограда достигла 570 тыс. му /38 тыс. гектаров. /, годовой объем производства вина составляет примерно 100 тыс. т. Винодельческая промышленность стала «визитной карточкой» Нинся. (Синьхуа)
Иньчуань, 17 сентября /Синьхуа/ — В Нинся-Хуэйском автономном районе /Северо-запад Китая/ посевная площадь винограда достигла 570 тыс. му /38 тыс. гектаров. /, годовой объем производства вина составляет примерно 100 тыс. т. Винодельческая промышленность стала «визитной карточкой» Нинся. (Синьхуа)
Иньчуань, 17 сентября /Синьхуа/ — В Нинся-Хуэйском автономном районе /Северо-запад Китая/ посевная площадь винограда достигла 570 тыс. му /38 тыс. гектаров. /, годовой объем производства вина составляет примерно 100 тыс. т. Винодельческая промышленность стала «визитной карточкой» Нинся. (Синьхуа)
Иньчуань, 17 сентября /Синьхуа/ — В Нинся-Хуэйском автономном районе /Северо-запад Китая/ посевная площадь винограда достигла 570 тыс. му /38 тыс. гектаров. /, годовой объем производства вина составляет примерно 100 тыс. т. Винодельческая промышленность стала «визитной карточкой» Нинся. (Синьхуа)
Иньчуань, 17 сентября /Синьхуа/ — В Нинся-Хуэйском автономном районе /Северо-запад Китая/ посевная площадь винограда достигла 570 тыс. му /38 тыс. гектаров. /, годовой объем производства вина составляет примерно 100 тыс. т. Винодельческая промышленность стала «визитной карточкой» Нинся. (Синьхуа)
Иньчуань, 17 сентября /Синьхуа/ — В Нинся-Хуэйском автономном районе /Северо-запад Китая/ посевная площадь винограда достигла 570 тыс. му /38 тыс. гектаров. /, годовой объем производства вина составляет примерно 100 тыс. т. Винодельческая промышленность стала «визитной карточкой» Нинся. (Синьхуа)
Иньчуань, 17 сентября /Синьхуа/ — В Нинся-Хуэйском автономном районе /Северо-запад Китая/ посевная площадь винограда достигла 570 тыс. му /38 тыс. гектаров. /, годовой объем производства вина составляет примерно 100 тыс. т. Винодельческая промышленность стала «визитной карточкой» Нинся. (Синьхуа)
Иньчуань, 17 сентября /Синьхуа/ — В Нинся-Хуэйском автономном районе /Северо-запад Китая/ посевная площадь винограда достигла 570 тыс. му /38 тыс. гектаров. /, годовой объем производства вина составляет примерно 100 тыс. т. Винодельческая промышленность стала «визитной карточкой» Нинся. (Синьхуа)