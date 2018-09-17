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В Уфе во время пожара в одноэтажном доме пострадали двое мужчин
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В Уфе во время пожара в одноэтажном доме пострадали двое мужчин 

ГОРОБЗОР.РУ 4 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Октябрьском районе в одноэтажном реконструируемом домике произошел пожар. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.
Возгорание произошло ночью. Вспыхнувшее пламя распространилось на стену и входную дверь. Двое мужчин попытались самостоятельно потушить пожар. В результате они получили ожоги различной степени тяжести и оказались в больнице. Прибывшие пожарные ликвидировали горение в течение 15 минут. Причина возгорания будет установлена пожарными-дознавателями.
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