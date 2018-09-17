Огонь, вспыхнувший под капотом «Лады», повредил соседние машины во дворе на Депутатской

Пожар случился около двух часов ночи

Сегодня ночью, 17 сентября, на улице Депутатской в Тюмени случился автопожар. Огонь вспыхнул ночью во дворе дома №80 корпус 2 под капотом автомобиля ВАЗ-2110. К приезду сотрудников МЧС отечественная легковушка выгорела полностью.

Огонь повредил машину по всей площади

— Вызов на пульт дежурного поступил в 1:52. Через девять минут сотрудники МЧС прибыли на место и приступили к тушению пожара. Ликвидировать возгорание удалось в 2:06. Огонь тушили семь человек личного состав и две единицы спецтехники. Два автомобиля, припаркованных по соседству, в итоге удалось спасти, — рассказали 72.ru в пресс-службе областного МЧС.

Причину ночного пожара предстоит выяснить дознавателям

Огонь успел повредить не только отечественную легковушку, но и задние части припаркованных поблизости автомобилей Citroen и Toyota. Стоявший рядом Nissan был закопчен продуктами горения. Причину пожара, в результате которого пострадали четыре машины, и ущерб, нанесенный огнем, предстоит установить дознавателям.