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Сегодня ночью в Уфе загорелся строительный объект, есть пострадавшие
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Сегодня ночью в Уфе загорелся строительный объект, есть пострадавшие 

ufa1.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: ufa1.ru
Пожарные потушили огонь за 15 минут
Сегодня ночью в Октябрьском районе Уфы произошел пожар в одноэтажном реконструируемом домике. Вспыхнувшее пламя быстро перекинулось на стену и входную дверь, распространяясь все дальше. Прибывшие на место пожарные локализовали и ликвидировали горение за 15 минут. Двое мужчин пытались тущить пожар самостоятельно, в результате чего получили разной степени тяжести ожоги и их госпитализировали. Одного из них после осмотра отпустили домой.
На месте происшествия работали 10 человек и 3 пожарные машины. Причину возгорания предстоит выяснить пожарным-дознавателям.
Недавно в центре Уфы загорелся двухэтажный деревянный дом. Второй этаж почти полностью выгорел.
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