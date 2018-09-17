Сегодня ночью в Уфе загорелся строительный объект, есть пострадавшие

Пожарные потушили огонь за 15 минут

Сегодня ночью в Октябрьском районе Уфы произошел пожар в одноэтажном реконструируемом домике. Вспыхнувшее пламя быстро перекинулось на стену и входную дверь, распространяясь все дальше. Прибывшие на место пожарные локализовали и ликвидировали горение за 15 минут. Двое мужчин пытались тущить пожар самостоятельно, в результате чего получили разной степени тяжести ожоги и их госпитализировали. Одного из них после осмотра отпустили домой.

На месте происшествия работали 10 человек и 3 пожарные машины. Причину возгорания предстоит выяснить пожарным-дознавателям.

Недавно в центре Уфы загорелся двухэтажный деревянный дом. Второй этаж почти полностью выгорел.