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В полиции уверены, что пострадавшие в Солсбери не были отравлены «новичком»
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В полиции уверены, что пострадавшие в Солсбери не были отравлены «новичком» 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПОЛИЦИЯ УИЛТШИРА: НЕТ ОСНОВАНИЙ ПОЛАГАТЬ, ЧТО ДВА ЧЕЛОВЕКА, ДОСТАВЛЕННЫХ В БОЛЬНИЦУ СОЛСБЕРИ, БЫЛИ ОТРАВЛЕНЫ «НОВИЧКОМ»
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