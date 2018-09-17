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В полиции уверены, что пострадавшие в Солсбери не были отравлены «новичком»
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В полиции уверены, что пострадавшие в Солсбери не были отравлены «новичком»
РИА Новости
5 часов назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. ПОЛИЦИЯ УИЛТШИРА: НЕТ ОСНОВАНИЙ ПОЛАГАТЬ, ЧТО ДВА ЧЕЛОВЕКА, ДОСТАВЛЕННЫХ В БОЛЬНИЦУ СОЛСБЕРИ, БЫЛИ ОТРАВЛЕНЫ «НОВИЧКОМ»
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