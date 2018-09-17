Машина загорелась на центральной улице Хабаровска

В центре Хабаровска воспламенилась машина на парковке. Чрезвычайная ситуация произошла 16 сентября в 22:20 на улице Волочаевская. Об этом сообщил сайт AmurMedia.ru.

Пожарные оперативно прибыли на место возгорания и потушили огонь уже в 22:38. Пострадавших и погибших нет. В результате пожара пострадала передняя часть автомобиля: повреждена приборная панель и выгорел моторный отсек.

На месте происшествия работали восемь спасателей и две единицы техники. На данный момент выясняются причины возгорания.