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Машина загорелась на центральной улице Хабаровска
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Машина загорелась на центральной улице Хабаровска 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
В центре Хабаровска воспламенилась машина на парковке. Чрезвычайная ситуация произошла 16 сентября в 22:20 на улице Волочаевская. Об этом сообщил сайт AmurMedia.ru.
Пожарные оперативно прибыли на место возгорания и потушили огонь уже в 22:38. Пострадавших и погибших нет. В результате пожара пострадала передняя часть автомобиля: повреждена приборная панель и выгорел моторный отсек.
На месте происшествия работали восемь спасателей и две единицы техники. На данный момент выясняются причины возгорания.
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