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Из-за курения в НСО произошло более 150 пожаров
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Из-за курения в НСО произошло более 150 пожаров 

АиФ-Новосибирск 8 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
По данным статистики неосторожность при курении привела к 153 пожарам в Новосибирской области, за восемь месяцев 2018 года. Специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России предупреждают, что пожар из-за непотушенной вовремя сигареты возникает просто, особенно если окурок попал, например, на что-то легко воспламеняемое — бумагу, постельные принадлежности или обивку дивана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.
Такие пожары характеризуются длительным периодом развития, значительным дымовыделением, нередко приводят к гибели людей и разрушительным последствиям.
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