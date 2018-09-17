Люди просили о помощи и выпрыгивали из окон: во Втузгородке сгорело общежитие

Сегодня ночью сгорело общежитие коридорного типа на улице Комвузовской, 21а. Пожар начался около 03:45 в одной из квартир, расположенной на первом этаже двухэтажного дома. Комнату охватил огонь, а дым заполнил оба этажа здания.

Приехавшие на вызов пожарные сразу подняли ранг возгорания до уровня 1-Бис. Всего на пожаре работали 7 единиц техники и 20 человек личного состава.

— В пути следования пожарно-спасательного подразделения не переставали поступать звонки с просьбами о помощи. Людей выводили на улицу по лестничным маршам и через окна. Всего по трехколенным ручным лестницам было спасено 12 человек, из них трое детей. Ещё пять человек вывели по лестничным маршам, — сообщил заместитель начальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антон Зинчук.

По его словам, сложность этого пожара была в том, что в зданиях коридорного типа при пожарах дым распространяется очень быстро и самостоятельно люди выбраться не могут.

Поэтому ещё до приезда пожарных люди выпрыгивали из окон второго этажа, чтобы спастись, потому что спуститься по лестницам не могли из-за дыма. Под окнами расстилали одеяла. К счастью, никто из жильцов при этом не пострадал.

— Пожарно-спасательные подразделения сработали быстро и чётко. Пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки, — добавил Антон Зинчук.

Оставаться в здании теперь нельзя. Первый этаж затоплен, всё в дыму и копоти. Спасатели решают с администрацией кировского района вопрос о расселении пострадавших жильцов.

Накануне вечером в Екатерибурге произошёл ещё один пожар: сгорел расселённый деревянный барак в Компрессорном. Во время тушения пожара сотрудники ГИБДД перекрыли участок дороги.

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