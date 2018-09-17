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Люди просили о помощи и выпрыгивали из окон: во Втузгородке сгорело общежитие
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Люди просили о помощи и выпрыгивали из окон: во Втузгородке сгорело общежитие 

e1.ru 9 часов назад
Фото: e1.ru
Сегодня ночью сгорело общежитие коридорного типа на улице Комвузовской, 21а. Пожар начался около 03:45 в одной из квартир, расположенной на первом этаже двухэтажного дома. Комнату охватил огонь, а дым заполнил оба этажа здания.
Приехавшие на вызов пожарные сразу подняли ранг возгорания до уровня 1-Бис. Всего на пожаре работали 7 единиц техники и 20 человек личного состава.
— В пути следования пожарно-спасательного подразделения не переставали поступать звонки с просьбами о помощи. Людей выводили на улицу по лестничным маршам и через окна. Всего по трехколенным ручным лестницам было спасено 12 человек, из них трое детей. Ещё пять человек вывели по лестничным маршам, — сообщил заместитель начальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антон Зинчук.
По его словам, сложность этого пожара была в том, что в зданиях коридорного типа при пожарах дым распространяется очень быстро и самостоятельно люди выбраться не могут.
Поэтому ещё до приезда пожарных люди выпрыгивали из окон второго этажа, чтобы спастись, потому что спуститься по лестницам не могли из-за дыма. Под окнами расстилали одеяла. К счастью, никто из жильцов при этом не пострадал.
— Пожарно-спасательные подразделения сработали быстро и чётко. Пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки, — добавил Антон Зинчук.
Оставаться в здании теперь нельзя. Первый этаж затоплен, всё в дыму и копоти. Спасатели решают с администрацией кировского района вопрос о расселении пострадавших жильцов.
Накануне вечером в Екатерибурге произошёл ещё один пожар: сгорел расселённый деревянный барак в Компрессорном. Во время тушения пожара сотрудники ГИБДД перекрыли участок дороги.
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