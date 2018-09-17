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Сенатор Тульской области отметил день рождения на один миллион долларов
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Сенатор Тульской области отметил день рождения на один миллион долларов 

Свободная пресса + ещё 3 6 часов назад
Фото: News.ru
Тульский сенатор и бывший директор «Транснефти» Дмитрий Савельев отметил своё 50-летие на 60 млн рублей. Об этом пишут местные СМИ. Праздновал Савельев день рождения в Подмосковье, в закрытом кинотелевезионном комплексе на Новорижском шоссе.
Как сообщает «News.ru», на именины к сенатору прилетал на вертолёте губернатор Тульской области, побывал на празднике и губернатор Московской области Воробьёв.
Согласно декларации, доходы Савельева в прошлом году составили свыше 167 млн рублей.
Ранее «СП» писала, что жителям швейцарской деревни будут раздавать по 2,5 тысячи долларов в месяц.
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