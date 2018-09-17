Сенатор Тульской области отметил день рождения на один миллион долларов

Тульский сенатор и бывший директор «Транснефти» Дмитрий Савельев отметил своё 50-летие на 60 млн рублей. Об этом пишут местные СМИ. Праздновал Савельев день рождения в Подмосковье , в закрытом кинотелевезионном комплексе на Новорижском шоссе.

Как сообщает «News.ru», на именины к сенатору прилетал на вертолёте губернатор Тульской области, побывал на празднике и губернатор Московской области Воробьёв.

Согласно декларации, доходы Савельева в прошлом году составили свыше 167 млн рублей.

Ранее «СП» писала, что жителям швейцарской деревни будут раздавать по 2,5 тысячи долларов в месяц.