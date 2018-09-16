В Тверской области обезвредили ещё 37 снарядов времён Великой Отечественной войны

Тверской области специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» продолжают обезвреживать взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает kp.ru.

В субботу, 15 сентября, группа ручной очистки исследовала территорию площадью 1,83 га, а группа механической очистки — территорию площадью 1,3 га.

Всего найдено 37 снарядов, в том числе артиллерийские снаряды, миномётные мины и ручные гранаты.

Их обезвредили на безопасном расстоянии от людей.

Ранее сообщалось, что в Тверской области нашли 25 снарядов времён войны.

Также «Невские новости» сообщали, что в Петергофе обнаружили более 20 боеприпасов времён Великой Отечественной.