В Компрессорном перекрыли дорогу из-за крупного пожара

Сегодня около 21:00 загорелся расселённый деревянный барак по адресу Новая, 8. Пламя быстро охватило кровлю двухэтажного здания.

По словам местных жителей, в этом доме часто бывают подростки, которые и могли устроить пожар.

— Люди жаловались на них, но безрезультатно. Они там постоянно. Даже сегодня, когда начался пожар, видели, как из дома подростки выбегали, — рассказали E1.RU очевидцы пожара.

К дому оперативно приехали пожарные, медики, полицейские и сотрудники газовой службы. К этому времени площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. Ему присвоили уровень «1 Бис» и перекрыли часть улицы вокруг горящего дома.

Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседние здания.

Летом на Химмаше сгорел деревянный барак, который расселили за неделю до этого. Местные жители также подозревали в случившемся подростков.