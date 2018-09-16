Ещё
Отголоски войны: у берегов Севастополя подорвали якорную мину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отголоски войны: у берегов Севастополя подорвали якорную мину 

РИА Новости Крым 17 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. Возле побережья Севастополя специалисты обезвредили советскую якорную мину весом 175 кг. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Отмечается, что снаряд времен Великой Отечественной войны в 300 метрах от берега заповедника «Херсонес Таврический» обнаружил капитан маломерного плавсредства, которое проходило в этой части акватории.
Обезвреживание якорной мины, обнаруженной у берегов Севастополя
На место находки выезжали пиротехники и водолазы спецотряда главка МЧС и военнослужащие Черноморского флота.
"Перед работами по уничтожению мины проводились подготовительные мероприятия. В первую очередь была проведена остропка и буксировка взрывоопасного предмета на расстояние 1,5 километра от берега. С учетом того, что дальность разлета осколков составляет приблизительно 1000 метров, а радиус действия гидроударной волны — 500 метров, было организовано оцепление акватории опасной зоны", — рассказал начальник части пиротехнических и водолазных работ спецотряда ГУ МЧС по Севастополю Арсен Смаилов.
Всего в работах по уничтожению мины приняли участие 14 человек и три плавсредства.
РИА Новости Крым: последние новости
В Ялте утонул рыбак Новый фигурант: продолжение дела о пожаре в "Зимней вишне" В Крыму с 15-метровой скалы сорвался турист
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Убойной силы» впал в кому
Умер Николай Коняев12
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье87
Каспийскую флотилию подняли по тревоге49
Новое отравление в Солсбери. Пострадали россияне462
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:40
Кремль отреагировал на данные о связи «отравителя» Скрипалей с Минобороны
Политика
03:45
Пугачева закрыла школу талантов
Шоу-бизнес
02:15
Звезда «Убойной силы» впал в кому
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал смех в Сети
Украина В мире
11:42
Умер Николай Коняев
Общество
00:19
Каспийскую флотилию подняли по тревоге
Армия Войска
02:50
Бомбу для Захарченко сделали в США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение