Отголоски войны: у берегов Севастополя подорвали якорную мину

Отмечается, что снаряд времен Великой Отечественной войны в 300 метрах от берега заповедника «Херсонес Таврический» обнаружил капитан маломерного плавсредства, которое проходило в этой части акватории.

Обезвреживание якорной мины, обнаруженной у берегов Севастополя

На место находки выезжали пиротехники и водолазы спецотряда главка МЧС и военнослужащие Черноморского флота.

"Перед работами по уничтожению мины проводились подготовительные мероприятия. В первую очередь была проведена остропка и буксировка взрывоопасного предмета на расстояние 1,5 километра от берега. С учетом того, что дальность разлета осколков составляет приблизительно 1000 метров, а радиус действия гидроударной волны — 500 метров, было организовано оцепление акватории опасной зоны", — рассказал начальник части пиротехнических и водолазных работ спецотряда ГУ МЧС по Севастополю Арсен Смаилов.

Всего в работах по уничтожению мины приняли участие 14 человек и три плавсредства.