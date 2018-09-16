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Под Оренбургом спасли от огня заповедную степь
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Под Оренбургом спасли от огня заповедную степь 

News.ru 17 часов назад
Сотрудники организации «Заповедники Оренбурга» отстояли во время пожара Айтуарскую степь. Огонь едва не перекинулся на степь, которая является частью природного заказника «Оренбургский».
"Мы снова это сделали! Мы не допустили перехода огня на Заповедную территорию… Больше 40 км по горам, пешком с керхером за УАЗом и бегом/ползком на горы с воздуходувкой…" — сообщила директор «Заповедников Оренбурга» Рафиля Бакирова в Facebook.
Она опубликовала в социальной сети фотографии и видеозаписи пожара. На видео видно, что огненная стена поднимается выше человеческого роста. Причиной пожара стал человеческий фактор.
Айтуарская степь расположена на границе Российской Федерации с Казахстаном. Это наиболее гористый участок заповедника, который славится своей флорой и фауной. Некоторые её обитатели — дрофа, стрепет и кречетка — занесены в Красную книгу.
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