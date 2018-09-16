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Пиротехники МЧС обезвредили морскую мину времен войны у берегов Крыма
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Пиротехники МЧС обезвредили морскую мину времен войны у берегов Крыма 

ТАСС 17 часов назад
ТАСС, 16 сентября. Якорная мина времен Великой Отечественной войны обнаружена и обезврежена у берегов Крыма, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.
"Малую якорную мину весом 175 кг обнаружил в 300 м от берега заповедника Херсонес капитан проходившего мимо маломерного судна. На место выехали специалисты части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ГУ МЧС РФ по городу Севастополю и военнослужащие Черноморского флота", — сказали в ведомстве.
Специалисты отбуксировали мину на 1,5 км от берега, оцепили акваторию опасной зоны с учетом радиуса разлета осколков и радиуса действия гидроударной волны и обезвредили. Всего в операции было задействовано 14 человек и три плавсредства.
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