В Волгоградской области обновили Арчединский лесной питомник

Во Фроловском районе Волгоградской области модернизировали Арчединский лесной питомник — специалисты установили в нем новую оросительную систему, оборудование и механизмы, насосную станцию.

Как сообщает пресс-служба облкомприроды, на площади 4,5 гектара здесь можно будет выращивать более 1,5 миллионов сеянцев сосны и около 200 тысяч сеянцев лиственных пород. Этого хватит, чтобы высадить 400 гектаров леса», — отмечают в ведомстве.

Напомним, в 2018 году в Волгоградской области стартовала модернизация питомников. Арчединский обновили самым первым. До конца года специалисты планируют реконструировать и заменить поливную систему в пяти питомниках, что позволит увеличить поливные площади с сегодняшних 25 гектаров до 43,6 гектара.

В силу природно-климатических условий леса в регионе восстанавливают искусственным способом. Выращенные в питомниках сеянцы хвойных и лиственных пород высаживаются на участки лесного фонда — его общая площадь в настоящее время достигает 680 тысяч гектаров. Кроме того, часть из них идет на украшение населенных пунктов и обустройство придорожных лесополос.

«Питомники вводились в эксплуатацию еще в советские времена и их техническое оснащение уже не отвечает потребностям области в лесовосстановлении», — добавляют в облкомприроды.

Отметим, что в регионе существует шесть лесопитомников.