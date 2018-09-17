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В Волгоградской области обновили Арчединский лесной питомник
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В Волгоградской области обновили Арчединский лесной питомник 

АиФ Волгоград + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Во Фроловском районе Волгоградской области модернизировали Арчединский лесной питомник — специалисты установили в нем новую оросительную систему, оборудование и механизмы, насосную станцию.
Как сообщает пресс-служба облкомприроды, на площади 4,5 гектара здесь можно будет выращивать более 1,5 миллионов сеянцев сосны и около 200 тысяч сеянцев лиственных пород. Этого хватит, чтобы высадить 400 гектаров леса», — отмечают в ведомстве.
Напомним, в 2018 году в Волгоградской области стартовала модернизация питомников. Арчединский обновили самым первым. До конца года специалисты планируют реконструировать и заменить поливную систему в пяти питомниках, что позволит увеличить поливные площади с сегодняшних 25 гектаров до 43,6 гектара.
В силу природно-климатических условий леса в регионе восстанавливают искусственным способом. Выращенные в питомниках сеянцы хвойных и лиственных пород высаживаются на участки лесного фонда — его общая площадь в настоящее время достигает 680 тысяч гектаров. Кроме того, часть из них идет на украшение населенных пунктов и обустройство придорожных лесополос.
«Питомники вводились в эксплуатацию еще в советские времена и их техническое оснащение уже не отвечает потребностям области в лесовосстановлении», — добавляют в облкомприроды.
Отметим, что в регионе существует шесть лесопитомников.
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