Пожар в торговом центре в Прикамье удалось потушить за несколько минут

Вечером в воскресенье, 16 сентября в Верещагино начался пожар в торговом центре на ул. Ленина. ЧП засняли о опубликовали в местном паблике очевидцы. На кадрах видно, что огонь охватил обратную часть здания. Прибывшие пожарные быстро его тушат.

Рядом с местом ЧП скапливаются любопытные мальчишки. Несколько человек достают сотовые телефоны и начинают снимать происходящее на видео.

«Сообщение о загорании в кирпичном строении торгового центра поступило в 18.28, — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Пожарные прибыли на место через считанные минуты. В 18.33 им удалось локализовать пожар, а в 18.34 полностью ликвидировать горение. В результате пожара сгорел мусор внутри строения. Причины пожара устанавливаются».