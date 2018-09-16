Пришли на помощь в считанные минуты

Бригаде калининградских спасателей пришлось взламывать двери. Испугавшиеся за своего ребенка, калининградцы вызвали МЧС . Происшествие произошло минувшим субботним на улице Грибоедова в одном из домов на улице Грибоедова.

Оставив дочь одну дома, родители отлучились по своим делам. Ребенок закрыл дверь на ночную завертку и лег в кровать. По возвращению домой, попытки родителей попасть домой ни к чему не привели. Ребенок оставшийся дома на звонки и крики родителей не реагировал. Набрав номер МЧС, калининградцы вызвали наряд по адресу. Прибывшие в кратчайшие сроки спасатели быстро вскрыли дверь. Попав внутрь квартиры, глазам хозяев и спасателей предстал спящий ребёнок.

Напоминаем, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области 8 (4012) 79-99-99