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Пришли на помощь в считанные минуты 

Вести Калининград 25 минут назад
Фото: Вести Калининград
Бригаде калининградских спасателей пришлось взламывать двери. Испугавшиеся за своего ребенка, калининградцы вызвали МЧС. Происшествие произошло минувшим субботним на улице Грибоедова в одном из домов на улице Грибоедова.
Оставив дочь одну дома, родители отлучились по своим делам. Ребенок закрыл дверь на ночную завертку и лег в кровать. По возвращению домой, попытки родителей попасть домой ни к чему не привели. Ребенок оставшийся дома на звонки и крики родителей не реагировал. Набрав номер МЧС, калининградцы вызвали наряд по адресу. Прибывшие в кратчайшие сроки спасатели быстро вскрыли дверь. Попав внутрь квартиры, глазам хозяев и спасателей предстал спящий ребёнок.
Напоминаем, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области 8 (4012) 79-99-99
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