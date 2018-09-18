Огнеборцы Зауралья смогли помолиться даже на рабочих местах

17 сентября сотрудники Курганского гарнизона пожарной охраны приняли участие в благодарственном молебне в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». Молебен Пресвятой Богородице в честь ее святого образа был совершен руководителем отдела по работе с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиереем Михаилом Артемовым в одноименной часовне, возведенной на территории пожарно-спасательной части №3 по охране города Кургана седьмого отряда федеральной противопожарной службы.

«Для всех дежурных караулов пожарно-спасательных частей Зауралья в режиме видеоконференцсвязи также организована трансляция благодарственного молебна перед иконой Божьей Матери «Неопалимая Купина» в системе МЧС России, проходящего в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в городе Москве », — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области

С давних времен икона Божьей Матери «Неопалимая Купина» считается заступнической от огня и покровительствует всем, чья профессия связана с пожарами и спасением людей из власти стихии.

У этого удивительного образа необычная история и, конечно, своя, особая молитва. Испокон веков в православной Руси люди верили в чудодейственную силу образа Божьей Матери «Неопалимая Купина». Считалось, что икона защищает жилье и людей от огня и молнии — во время пожара ее брали в руки и обходили вокруг горящего дома, дабы отвратить беду с помощью Всевышнего.

Купиной в старину называли разросшийся куст — именно это слово сохранилось в названии образа. Куст является символом веры и указывает на непорочность Богородицы и на ее крепкую веру, благодаря которой Господь возложил на нее особую миссию спасения душ.

До сих пор не ясно, откуда появилась эта икона, кем она была написана впервые. Специалисты смогли определить, что истоки образа уходят корнями в первые века нашей эры. В восьмиугольную звезду, сложенную из двух четырехугольников, помещен лик Богородицы с божественным младенцам на руках. Четыре конца звезды имеют зеленый цвет, что символизирует куст — купину, а оставшиеся, красного цвета, отождествляются с огнем, посланным с Небес.

Православные устраивают день памяти образа 17 сентября. В этот день икона появилась в Москве. Только благодаря удивительному образу большая часть столицы смогла спастись от бушующего пламени. В то время почти каждое здание было деревянным и огонь распространялся с неимоверной скоростью, но чудесным образом обошел ту часть города, перед которой была выставлена икона. В связи с этим лик Божьей Матери причислили к числу чудотворных икон.