16 человек эвакуировано из горящей многоэтажки в Вологде

Пожар возник в десятиэтажном доме на Ленинградской, 101, сегодня около 14 часов. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Из-за сильного задымления в квартирах этажом выше эвакуировано 16 жителей. Пока информации о пострадавших нет, по сведениям очевидцев, из подъезда вынесли тело собаки, принадлежащей одному из жильцов.

По повышенному номеру вызова на место прибыли 28 пожарных на 9 единицах техники. Полностью локализовать огонь удалось к половине третьего, сейчас пожарные продолжают работать, дежурит скорая помощь.

Как рассказали «Вологда.РФ» очевидцы пожара, хозяйка одной из квартир обнаружила полыхающим свое жилье, вернувшись из магазина. Причины пожара пока не называются.