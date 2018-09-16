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16 человек эвакуировано из горящей многоэтажки в Вологде
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16 человек эвакуировано из горящей многоэтажки в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Пожар возник в десятиэтажном доме на Ленинградской, 101, сегодня около 14 часов. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Из-за сильного задымления в квартирах этажом выше эвакуировано 16 жителей. Пока информации о пострадавших нет, по сведениям очевидцев, из подъезда вынесли тело собаки, принадлежащей одному из жильцов.
По повышенному номеру вызова на место прибыли 28 пожарных на 9 единицах техники. Полностью локализовать огонь удалось к половине третьего, сейчас пожарные продолжают работать, дежурит скорая помощь.
Как рассказали «Вологда.РФ» очевидцы пожара, хозяйка одной из квартир обнаружила полыхающим свое жилье, вернувшись из магазина. Причины пожара пока не называются.
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