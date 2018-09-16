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Мать и дочь спускались из окна дома в Орехово‐Зуеве по простыням и сорвались вниз
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Мать и дочь спускались из окна дома в Орехово‐Зуеве по простыням и сорвались вниз 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудники подмосковного СК организовали проверку после того, как в больницу Орехово-Зуевского района доставили женщину и ее малолетнюю дочь. Обе получили травмы, упав с высоты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что 15 сентября местная жительница с дочерью спускалась из окна пятого этажа по простыням. На уровне третьего этажа женщина сорвалась и вместе с ребенком упала на землю.
Сейчас проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий. Криминалисты выясняют обстоятельства произошедшего.
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