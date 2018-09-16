В Подмосковье мать и дочь упали, спускаясь по простыням с пятого этажа

По данным следователей, мать и дочь сорвались вниз примерно на уровне третьего этажа, пытаясь выбраться из квартиры по самодельной веревке из связанных простыней. Обеих доставили в больницу с травмами, «характерными при падении с высоты».

Как отмечается, ранее ряд СМИ сообщал, что 25-летняя женщина с дочерью спасались по веревке из простыней от мужа, который угрожал их убить.

В ведомстве рассказали, что по факту произошедшего следователи начали проверку, обстоятельства инцидента устанавливаются.