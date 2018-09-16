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В Подмосковье мать и дочь упали, спускаясь по простыням с пятого этажа
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В Подмосковье мать и дочь упали, спускаясь по простыням с пятого этажа 

Газета.Ru + ещё 5 3 часа назад
В Орехово-Зуевском районе Московской области женщина со своей малолетней дочерью сорвались при попытке выбраться по простыням из окна квартиры жилого дома на пятом этаже, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу главка Следственного комитета по Подмосковью.
По данным следователей, мать и дочь сорвались вниз примерно на уровне третьего этажа, пытаясь выбраться из квартиры по самодельной веревке из связанных простыней. Обеих доставили в больницу с травмами, «характерными при падении с высоты».
Как отмечается, ранее ряд СМИ сообщал, что 25-летняя женщина с дочерью спасались по веревке из простыней от мужа, который угрожал их убить.
В ведомстве рассказали, что по факту произошедшего следователи начали проверку, обстоятельства инцидента устанавливаются.
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