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В Александровске на пожаре погиб мужчина
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В Александровске на пожаре погиб мужчина 

АиФ Пермь + ещё 2 7 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 11.47. Горела квартира на первом этаже жилого пятиэтажного дома по улице Максима Горького.
Когда к месту приехали первые пожарные подразделения, из дверей квартиры шёл дым. С помощью бензореза пожарные вскрыли дверь и проникли в квартиру. На полу они нашли мужчину без признаков жизни.
«В течение четырёх минут пожар был полностью ликвидирован. На площади один квадратный метр огнём повреждён пол, табуретка и одежда. В тушении принимали участие восемь человек личного состава, два добровольца, три единицы техники», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Как выяснилось, мужчина готовил еду на электроплитке.
В МЧС сообщают, что количество пожаров из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования на территории Пермского края выросло почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Поэтому специалисты советуют проверить своё жильё на безопасность. Посмотрите, как и где проложены электропровода. Если нашли проблемы — сразу устраните их.
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